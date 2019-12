Inbreker blijft vast nadat hij overmeesterd werd door vader en zoon Siebe De Voogt

03 december 2019

17u17 0 Gistel Een 41-jarige man blijft een maand langer in de cel op verdenking van diefstal met braak. Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdagmorgen beslist. De man werd vrijdag opgepakt, nadat een vader en zoon uit Gistel hem op heterdaad hadden betrapt.

De feiten speelden zich vrijdag rond 13 uur af langs de Oostendsebaan in Gistel. Vader en zoon waren samen aan het werk, toen die laatste plots glasgerinkel hoorde aan de overkant van de straat. Het duo betrapte een inbreker toen die de woning van hun overburen verliet. Ze achtervolgden de man en konden hem uiteindelijk overmeesteren. De 41-jarige man werd aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer verlengde die aanhouding dinsdagmorgen met een maand. Het verdere onderzoek moet uitwijzen of de verdachte nog in aanmerking komt voor andere inbraken.