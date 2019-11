In elke deelgemeente opleiding voor reanimaties en gebruik van AED-toestel Timmy Van Assche

06 november 2019

17u52 0 Gistel In de verschillende deelgemeenten worden cursussen georganiseerd voor het brede publiek om het correcte gebruik van AED-toestellen aan te leren.

Het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED) verhoogt de slaagkansen van de reanimatie bij iemand die getroffen wordt door een hartfalen. Naast het bellen van de hulpdiensten, het geven van een hartmassage en mond-op-mondbeademing, kan zo’n AED-toestel dus levens redden. Op dinsdag 12 november kan je in deelgemeente Zevekote een cursus volgen om het toestel correct te leren gebruiken. Snaaskerke volgt op 19 november en Gistel zelf op donderdag 28 november. In deze les leer je zowel reanimeren als het AED-toestel gebruiken. Op een reanimatiepop oefen je de hartmassages en mond-op-mondbeademingen in, leer je de elektroden aanbrengen en de instructies van het AED-toestel volgen. De lessen vinden telkens plaats van 18 tot 21 uur in de lokale ontmoetingscentra. Inschrijven kan in de Zonnewijzer, Bruidstraat 9 in Gistel of via 059/20.06.60 of zonnewijzer@gistel.be.