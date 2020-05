In deze straten wordt u volgende week geflitst Bart Boterman

29 mei 2020

09u19 1 Gistel De Lokale Politie Kouter (Torhout, Jabbeke, Ichtegem, Gistel en Oudenburg) heeft bekend gemaakt waar er in de week van van 1 juni tot en met 7 juni flitscontroles worden gehouden in de zone.

Dinsdag staat de flitscamera namelijk opgesteld in de Revinzestraat in Torhout. Donderdag wordt dan weer gecontroleerd op snelheid in de Koolaerdstraat in Gistel. De flitscamera’s staan er wellicht de hele dag lang. Telkens bedraagt de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. “Daarnaast worden er onaangekondigde controles gehouden op andere locaties”, laat de politie nog weten.