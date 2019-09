In de Oostmolen kan je zien hoe olie ‘geslagen’ wordt uit lijnzaad Leen Belpaeme

10u03 0 Gistel In Vlaanderen blijven slechts een handvol ambachtelijke oliemolens over. Oliemolens die nog functioneel zijn worden al helemaal zeldzaam. In de Gistelse Oostmolen kunnen bezoekers op zondag 6 oktober, Open Bedrijvendag, zien hoe olie geslagen wordt uit lijnzaad.

Het unieke proces bevat de bewerkingen: pletten, verwarmen en uitpersen van de olie. Het pletten van het zaad gebeurde met pletstenen, dit bestaat uit één liggende steen en twee rechtopstaande kantstenen die erover rollen. Onder de pletstenen kwam ongeveer 50 kilogram zaad tegelijk in bewerking. Bij een stevige, regelmatige wind was dit in ongeveer een halfuurtje geplet.

Het is een indrukwekkend mechanisme dat veel mensen niet verwachten in een klassieke windmolen. Kom en proef de sfeer van wind, wieken, geurende olie en hard labeur op Open Bedrijvendag op zondag 6 oktober van 10 tot 18 uur.