IN BEELD. Eeuwenoude Godelieveprocessie trekt door de Gistelse centrumstraten Timmy Van Assche

07 juli 2019

19u26 0 Gistel Al voor de 559ste keer trok de Godelieveprocessie door de centrumstraten van Gistel. Duizend figuranten stapten mee en beeldden het tragische levensverhaal van Godelieve uit.

Uit archiefstukken blijkt dat de processie al uitging in 1459. Slechts een handvol keer werd de optocht afgelast door regenweer - de laatste keer in 2014. In 2017 werd de Godelieveprocessie erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Zowat duizend figuranten vertellen in historische klederdracht het leven van Godelieve: vanaf haar geboorte en haar jeugd over haar mislukte huwelijk tot haar brutale marteldood in 1070. Godelieve werd in 1084 heilig verklaard. Sinds 2016 is Jan Bonne uit Torhout regisseur van de processie, die één van de belangrijkste socioculturele gebeurtenissen van Gistel is waar tal van verenigingen aan deelnemen.