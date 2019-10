In afwachting van nieuwe buurtsuper heeft Snaaskerke nu broodautomaat: “Inwoners moeten geen 6 kilometer omrijden voor een ‘stuute’” Timmy Van Assche

29 oktober 2019

12u07 2 Gistel Leuk nieuws voor de inwoners van de Gistelse deelgemeente Snaaskerke: ter hoogte van de Dorpsstraat 11 staat een broodautomaat. Sinds de sluiting van de enige buurtsuper eind juni, zit het dorp zonder winkel. Tegen volgende zomer komt er een nieuwe winkel, maar initiatiefnemers Vicky Margory en Michaël Van Poucke blijven niet bij de pakken zitten.

Een broodautomaat. Het klinkt vrij banaal, maar dat is het niet voor de 1.200 inwoners van het slaperige dorpje. Eind juni sloot de buurtsuper van Bart Hinderijckx en Gina in de Dorpsstraat 75 de deuren na zowat 25 jaar. Daardoor leek het erop dat inwoners tot wel zes kilometer zouden moeten omrijden voor om het even welke boodschap. In Snaaskerke is er behalve een café en restaurant geen winkel. Afgelopen voorjaar maakten inwoners Vicky Margory en Michaël Van Poucke echter bekend een nieuwe buurtwinkel te zullen openen, halverwege 2020. Rest de vraag: was er een oplossing mogelijk om de periode tussen de sluiting van de oude winkel en opening van de nieuwe super te overbruggen? Het euvel kwam ter sprake in de gemeenteraad.

Vers broodje

Maar Vicky en Michaël zijn nu al de reddende engels van dienst, met een broodautomaat in de hoofdstraat van Snaaskerke. Daarin steken 45 vers gebakken broodjes. “Eerlijk, we misten zelf een vers broodje van de bakker. We hebben thuis wel een broodmachine, maar zelfgemaakt brood smaakt toch niet hetzelfde”, zegt Michaël. “Sinds augustus bekeken we de mogelijkheid om ergens in het dorp een broodautomaat te plaatsen. We kwamen finaal terecht bij bakker Defruyt uit Oostkamp, de automaat zelf staat op een stukje privéterrein van Linda Mestdagh aan de straatzijde. In ruil voor het gebruik van elektriciteit krijgt Linda elke dag een vers broodje (knipoogt). De houten bekleding rond de automaat heb ik trouwens zelf gemaakt, samen met m’n papa.” Voor Michaël, nu nog aan de slag als zelfstandig schilder en decorateur, zijn het vroege dagen. “Elke dag omstreeks 16.30 uur geef ik een bestelling door aan de bakker. De daaropvolgende ochtend om 6 uur wordt het brood geleverd en vervolgens stop ik het in de automaat, waarin de temperatuur wordt geregeld. We willen het aanbod afwisselen met bijvoorbeeld suikerbrood in het weekend. Pistolets of tijgerbrood aanbieden, is helaas niet mogelijk: de automaat kan deze broden niet krokant houden.” Er valt al een broodje uit de machine vanaf 1,45 euro. Voor een zak sandwiches tel je 2,30 euro neer. Vicky en Michaël hopen uiteindelijk tegen volgende zomer hun nieuwe buurtwinkel te kunnen openen. “Dat is ietsje later dan eerst gepland. We zouden heel misschien in de lente kunnen openen, maar dan moeten de werken snel-snel gebeuren. Dat risico willen we niet nemen.”

Basisproduct

Schepen van Lokale Economie Dries Depoorter (Open Vld) en burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) juichen het initiatief van Vicky en Michaël toe. “Het is geen opdracht van de stad om dergelijke initiatieven op te starten, dat moeten we aan de privé overlaten. Maar we willen wel meewerken om projecten als deze te faciliteren. Het is knap dat onze eigen inwoners voor een oplossing gezorgd hebben. We hebben de mogelijkheid bekeken om in Snaaskerke een markt te organiseren, maar dat is niet haalbaar door de dorpskernrenovatie die de komende maanden op het programma staat. Bovendien moet je ook marktkramers weten te strikken die maar voor een korte periode – de nieuwe buurtwinkel zit in de pijplijn – hier willen postvatten, zonder de garantie op succes.”