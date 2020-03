Imkervereniging Kustbie kan werking verder uitbouwen dankzij financieel duwtje van Cera Timmy Van Assche

18u29 3 Gistel De succesvolle imkersvereniging Kustbie mag van de coöperatieve vennootschap Cera een mooi financieel duwtje in de rug ontvangen. Met 2.000 euro kan de vereniging investeren in nieuw materiaal, zowel voor leden als bezoekers.

De Kustbie krijgt de steun voor haar brede maatschappelijke belang en meerwaarde. “In juni vorig jaar openden we onze bijenhal nabij de Oostmolen. Die doet dienst als praktijklokaal voor onze eigen werking, maar heeft ook een breed educatief karakter”, legt secretaris Daniel De Rycker uit.

Met de steun van Cera kan de Kustbie investeren in nieuw materiaal. “Voor onze ledencursus voor gevorderden hebben we onder meer een stoomwassmelter en waswafelmachine nodig. Zo kunnen de imkers voortaan hun eigen was opnieuw smelten en herwerken tot zuivere waswafels, vrij van schadelijke residuen. Hiervoor zullen we ook smeltdagen organiseren. Anderzijds kunnen groepen en scholen de bijenhal bezoeken. Hier willen we de kinderen en geïnteresseerden bewust maken van het belang van de honingbij en de natuur. Met bijenpakken willen we dit mooie gebeuren nog veiliger en comfortabeler laten verlopen. En met klapstoeltjes willen we de kinderen op een droge plaats laten zitten, in plaats van op het gras. Kinderen en volwassenen zullen van dichtbij, op een veilige manier, het leven en werk in een bijenkast kunnen bewonderen. Want de honingbij is de barometer voor een gezonde omgeving”, geeft De Rycker nog mee.