Honderd uren werkstraf voor dronkenman die vuistslag uitdeelde aan 15-jarige en kopstoot op café Siebe De Voogt

17 juni 2019

16u20 3 Gistel Een 24-jarige man uit Gistel moet een werkstraf van honderd uren uitvoeren na twee feiten van slagen en verwondingen. Aan een bushalte sloeg Jens T. een 15-jarige jongen in het ziekenhuis en ook in het Brugse danscafé de Coulissen liet de man zich niet onbetuigd.

Jens T. (24) uit Gistel passeerde op 26 mei vorig jaar aan een bushalte in zijn thuisstad. Hij had volgens het openbaar ministerie zwaar gedronken en zag hoe enkele jongeren al spelend aan het vechten waren. “Beklaagde vond naar eigen zeggen dat hij moest tussenkomen en viel één van de jongens zonder enige reden aan”, vertelde de procureur in de Brugse rechtbank. T. gaf het 15-jarige slachtoffer prompt een vuistslag tegen zijn kaak. De jongen liep onder meer een hersenschudding op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. T. bleek niet aan zijn proefstuk toe te zijn, want in augustus 2017 had hij ook in het Brugse danscafé de Coulissen al klappen uitgedeeld. Hij gaf een 29-jarige Bruggeling een kopstoot, omdat hij naar eigen zeggen dacht dat de man van zijn Bacardi zou drinken. Jens T. hing tien maanden cel boven het hoofd. De rechter gaf hem maandagmorgen een werkstraf van honderd uren. Zijn advocaat Mathieu Langerock had daarop aangedrongen. “Mijn cliënt kampte met een alcoholverslaving, maar heeft z’n leven intussen weer op de rails”, pleitte hij.