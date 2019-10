Hogeschool VIVES en stad slaan handen in elkaar Timmy Van Assche

22 oktober 2019

20u33 0 Gistel De Hogeschool VIVES en de steden en gemeenten Beernem, Blankenberge, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Oostkamp, Roeselare en Wervik werken samen aan een uniek project binnen de eerstelijnszorg. Studenten van verschillende opleidingen vormen samen met een docent of zorgprofessional interdisciplinaire zorgteams.

Het gaat om de opleidingen audiologie, ergotherapie, logopedie, sociaal-agogisch werk, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde en zorgtechnologie. “Het VIVES LiveLab creëert een volledig nieuwe leersituatie en benadrukt het belang van interprofessionele samenwerking tussen de opleiding en het werkveld”, zegt bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a). “In geen enkel ander project wordt deze vergaande samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen gevraagd in een ‘real-life’ situatie. Deze nieuwe onderwijsvorm vraagt van de studenten een grote verantwoordelijkheid en interprofessionele samenwerking die ze later in het werkveld opnieuw kunnen gebruiken.” Ook in Gistel ging het VIVES LiveLab-project van start in samenwerking met het lokaal bestuur. “Concreet bestudeert dit project hoe inwoners met een hulpvraag, samen met studenten, docenten en professionele hulpverleners aan de slag kunnen om maximaal ondersteund te worden in de eigen thuissituatie.