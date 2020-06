Hier wordt u volgende week geflitst in Torhout, Ichtegem en Ichtegem Bart Boterman

26 juni 2020

12u46 8 Gistel De politie Kouter (Gistel, Torhout, Oudenburg, Ichtegem, Jabbeke) maakte vrijdagmorgen bekend waar en wanneer er in de week van 29 juni 2020 tot en met 5 juli 2020 snelheidscontroles plaatsvinden.

Het gaat om drie flitscontroles, namelijk op woensdag 1 juli in de Provincieweg in Moere bij Gistel, op donderdag 2 juli in de Stationsstraat in Eernegem bij Ichtegem en de Ruddervoordestraat in Torhout. Wees dus gewaarschuwd. De politie voegt evenwel toe dat er nog, maar dan onaangekondigde, snelheidscontroles kunnen plaatsvinden tijdens die week.