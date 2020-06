Hier wordt u geflitst in Snaaskerke en Zerkegem Bart Boterman

19 juni 2020

14u53 0 Gistel De politie Kouter staat volgende week, de week van 22 juni tot en met 28 juni, te flitsen in Zerkegem en Snaaskerke. De data en locaties van de snelheidscontroles werden bekend gemaakt op de sociale mediakanalen van de politie Kouter.

Dinsdag staat de flitser opgesteld in de Bekegemstraat in Zerkegem en woensdag in de Kanaalstraat in Snaaskerke. Beide straten staan erom bekend dat er al eens te hard gereden wordt. “Daarnaast worden er nog onaangekondigde controles gehouden op andere locaties", aldus de politie Kouter.