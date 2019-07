Hier word je woensdag en donderdag geflitst in Jabbeke en Gistel Bart Boterman

15 juli 2019

13u14 0 Gistel De lokale politie Kouter laat op Facebook dat er woensdag 17 juli en donderdag 18 juli flitscontroles gepland staan in Gistel en Jabbeke.

Op woensdag staat de flitser opgesteld in de Eernegemweg in deelgemeente Snellegem bij Jabbeke. Op donderdag wordt de flitser verplaatst naar de Nieuwpoortsesteenweg in Gistel. Maar, zo waarschuwt de politie, kunnen deze week nog onaangekondigde controles plaatsvinden op andere locaties. Wees dus gewaarschuwd.