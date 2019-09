Herfst komt eraan: Gistelse groendienst zet 18 bladkorven in het straatbeeld Bart Boterman

19 september 2019

17u35 0 Gistel De herfstperiode komt eraan en daarom zal de groendienst van Gistel extra bladkorven plaatsen in Gistel. “We trekken het aantal op van vijf naar achttien. Deze bladkorven kunnen door de bewoners gebruikt worden voor het opruimen van de bladeren van de bomen op het openbaar domein”, zegt schepen Geert Deschacht (Open Vld).

In Gistel het om extra bladkorven in het stadspark, de Callaertswalledreef, Montjoyestraat, Stampaerthoekweg, Kleine Warande, Olmenlaan, Delphin Depuydtstraat, Camiel Adriaensstraat, Pieter Bortierlaan, Heyvaertlaan en de Dullaertweg. In Snaaskerke gaat het over de Tovenaarsstraat en de Haverstraat. In Zevekote de Schoolstraat en in Moere aan het kerkhof.

“Deze bladkorven worden in principe wekelijks een keer geledigd door onze werkliedenploeg”, aldus Geert Deschacht. Groenafval uit eigen tuin is in principe verboden in de openbare bladkorven.