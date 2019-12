Heraanleg Heyvaertlaan zit er bijna op: laatste fase van wegenwerken breekt aan Timmy Van Assche

18 december 2019

19u08 4 Gistel De laatste fase van de heraanleg in de Heyvaertlaan is aangevat. Donderdag wordt de toplaag aangelegd, tijdens de kerstvakantie zou de weg berijdbaar moeten zijn.

Aanstaande donderdag zal aannemer Knockaert uit Bekegem een nieuwe asfaltlaag aanbrengen in de Heyvaertlaan. Het is meteen de laatste fase in de heraanleg van de belangrijke as, waar ook het administratief centrum gevestigd is. Tijdens deze werken wordt de Heyvaertlaan volledig afgesloten voor alle verkeer, alleen voetgangers hebben doorgang. Dat betekent dus ook dat de Heyvaertlaan aan de andere kant van de bomenrij en de parking aan de rotonde niet toegankelijk zijn. “We hebben erop aangedrongen dat de eigenlijke wegenwerken nog voor de kerstvakantie voorbij zouden zijn”, zegt schepen Geert Deschacht (Open Vld). “Er zullen nog geen fietssuggestiestroken of belijning te zien zijn, maar het is belangrijk dat de straat tijdens de vakantie alweer open is - dat zal vermoedelijk dit weekend al zijn." Ook het installeren van de ondergrondse glascontainers gebeurt later.