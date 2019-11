Heraanleg belangrijke Heyvaertlaan schiet goed op Timmy Van Assche

19 november 2019

16u22 0 Gistel Deze week zijn de werken gestart aan de Heyvaertlaan, een belangrijke verbindingsweg pal in het centrum. Afhankelijk van het weer duren de werken tot eind dit jaar.

De inwoners moeten nog heel even geduld uitoefenen en dan is de Heyvaertlaan opnieuw vlotjes berijdbaar. De weg werd door de inwoners smalend een knikkerbaan genoemd door de vele verzakkingen. De klinkers vliegen er dus uit, de verkeersremmers worden opgebroken en vervangen door een asfaltverharding met fietssuggestiestroken van bijna 2 meter in de plaats. De bestaande glascontainers ter hoogte van de parking worden vervangen door ondergrondse containers. Er komen ook dertig paaltjes om je fiets aan vast te hangen en vier zebrapaden. “Er wordt een speciale techniek gebruikt bij het frezen, waardoor minder diep gegraven moet worden en we de wortels van de omliggende bomen niet beschadigen", zegt schepen Geert Deschacht (Open Vld). “Vermoedelijk duren de werken tot uiterlijk eind december, afhankelijk van de weersomstandigheden.”

De werken worden opgesplitst in twee fasen, waardoor het woonerf en de parking ter hoogte van het rondpunt steeds bereikbaar blijven voor plaatselijk verkeer. Doorgaand verkeer en zwaar vervoer van meer dan 3,5 ton worden omgeleid via de Koolaerdstraat en de Oostendsebaan. De bushaltes worden tijdelijk ingericht op de parkeervakken in de Stationsstraat 83 bij de voormalige rijkswachtkazerne en restaurant La Gare. “Op vrijdagmorgen wordt de boerenmarkt tijdelijk verplaatst naar de bushaltes in de Heyvaertlaan nabij het kruispunt met de Stationsstraat”, besluit Deschacht. Meer info: openbarewerken@gistel.be. De werken kosten zo’n 200.000 euro.