Handelaarsbond presenteert programma voor 25ste Dolle Dagen Timmy Van Assche

28 mei 2019

19u21 0 Gistel Op zaterdag 8 juni en zondag 9 juni organiseert de Gistelse Handelaarsbond al voor de 25ste keer haar Dolle Dagen. Het shopping- en belevingsevenement lokt duizenden streekgenoten naar de winkels in de Godelievestad. Ook tal van verenigingen en organisaties tekenen present met een standje.

De activiteiten starten op zaterdag al om 14 uur met een braderie, kermis en namiddagmarkt. Melinda FM maakt live radio vanop de Markt. Tegelijk start ook straatanimatie met Marino Punk, Rolling Notes Streetband en ballonnenclown Flip Flap. Om 15 uur begint ter hoogte van de post een optreden en initiatie kinderdans van de volksdansgroep De Hovelingen. Om 16 uur bestijgt dansgroep Pas Partout het podium op de Markt. Het gratis avondprogramma begint om 18 uur met coverband The Flashbacks, gevolgd door partyband Filet Pure en dj White Frog. Op zondag starten de Dolle Dagen al om 6 uur met een rommelmarkt op de parking van de post. Om 14 uur starten opnieuw de braderie, kermis, namiddagmarkt, radio-uitzending en straatanimatie. Een optreden van balletgroep Gestellae en demonstratie van ‘martial arts’ en gevechtssport volgt om 15 uur. De Dolle Dagen worden afgesloten vanaf 17 uur met gratis optredens op de Markt van Bandit, Danny Fabri, Sam Gooris, Coco Junior & the All Stars en dj DiMaro. Het jaarlijkse shoppingevenement krijgt steun van het stadsbestuur, cultuurdienst en tientallen handels- en horecazaken. Tussen de 1.200 en 1.500 bezoekers zakken elke avond af naar de Markt, het aantal shoppers en passanten niet meegerekend.