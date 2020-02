Grondbezitters kunnen online informatie opzoeken om mogelijke bodemverontreiniging tijdelijk op te sporen Timmy Van Assche

21 februari 2020

02u17 0 Gistel Gistel stapt in op de campagne ‘De Grote Grondvraag’ van het Vlaams agentschap voor afval- en bodembeleid OVAM. De campagne heeft als doel vervuilde of risicogronden op te sporen en terug gezond te maken. Alle grondbezitters kunnen informatie opzoeken over de grond waarop hij of zij woont of werkt.

Inwoners en bedrijven worden opgeroepen om hun grond op te zoeken op de website van ‘De Grote Grondvraag’ op www.degrotegrondvraag.be. Ze vullen het adres in en zien meteen, aan de hand van beschikbare informatie, of ze met een risicogrond zitten of niet. Is dat het geval, dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat je moet doen.

“Dat betekent echter niet dat er per definitie sprake is van bodemverontreiniging”, maakt milieuschepen Wim Aernoudt (N-VA) meteen duidelijk. “Een oriënterend bodemonderzoek kan daar uitsluitsel over geven. Zo worden ernstig verontreinigde gronden tijdig opgespoord en aangepakt. Zo sta je later niet voor de verrassing dat je verplicht een onderzoek moet uitvoeren.”