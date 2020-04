Groenonderhoud moet makkelijker verlopen na aankoop van nieuwe grasmaaier Timmy Van Assche

14 april 2020

14u26 0 Gistel Het stadsbestuur heeft een nieuwe, kleine grasmachine gekocht. Het lijkt een detail, maar schepen Deschacht benadrukt dat hiermee nog meer kan ingezet worden op het onderhoud van pleintjes en grasstroken.

De nieuwe grasmachine kost 1.800 euro en werd aangekocht bij de Gistelse speciaalzaak Beuselinck. “We willen zoveel mogelijk bij lokale handelaars aankopen, dit is hier een goed voorbeeld van”, zegt Geert Deschacht (Open Vld). “De aankoop gebeurde ook in samenspraak met de werklieden, die de machine een dag mochten uitproberen. Kijk, deze grasmaaier wordt ingezet op plaatsen waar een grotere zitmaaier moeilijk bij kan. Ik denk aan speelpleintjes – Gistel heeft er zo’n zeventien –, stroken tussen wegen en voetpaden, of kleine hellingen, zoals bij de Oostmolen. Onze stad geven we inwoners subsidies voor de aankoop van mulchgrasmaaiers. Wel, dan is het de taak om als bestuur het goeie voorbeeld te geven”, verklaart Deschacht nog. Tot slot: de schepen ging tijdens de mooie lentedagen de werklieden een hart onder riem steken door hen op een ijsje te trakteren.