Groene 62 tijdlang niet toegankelijk door herstellingswerken Timmy Van Assche

03 september 2019

11u17 0 Gistel De provincie voert herstellingswerken uit aan de fietsverbinding Groene 62 tussen Eernegem en Gistel. Het traject is tijdens de werken niet toegankelijk voor fietsers noch wandelaars.

Het gaat om het gedeelte Groene 62 tussen de Stationsstraat in Eernegem en de Zevekoteheirweg in Gistel. De rijweg van krijgt een grondige onderhoudsbeurt. De verharding van het fietspad krijgt een nieuwe bovenlaag om meer fietscomfort te garanderen, zo laat de provincie weten. De werken zijn opgestart, maar de precieze uitvoeringstermijn hangt af van de weersomstandigheden. “Gedurende de werken zal dit fietspad tijdelijk afgesloten worden voor wandelaars en fietsers. Ook na de werken blijft het fietspad tijdelijk afgesloten zodat de nieuwe toplaag tijd krijgt om uit te harden. Er wordt verwacht dat we het fietspad opnieuw kunnen openstellen vanaf begin oktober.” Omleiding voor fietsverkeer tussen Eernegem en Gistel gebeurt gedurende deze periode via de N33.