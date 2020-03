Groen vraagt stadsbestuur werk te maken van mobiel containerpark: “Interessant, maar...” Timmy Van Assche

16 maart 2020

17u01 0 Gistel Oppositiepartij vraagt het stadsbestuur om werk te maken van een zogenaamd mobiel containerpark. Schepen Aernoudt schoot het idee niet meteen af, maar maakt enkele bedenkingen.

“Gistel kent nog steeds een probleem rond zwerfvuil”, meent oppositieraadslid Kimberly Maenhoudt. “Ik stel me de vraag of enkel een sanctionerend beleid voldoende is. Daarnaast hebben we de uitdaging om tegen eind 2022 het restafvalcijfer te laten dalen met 52 kilogram per inwoner.” En dus pleit de Groene oppositie voor een mobiel containerpark. “Dat kan flexibel ingezet worden op goed bereikbare plaatsen, waar ook mensen wonen die minder mobiel zijn en dus een drempel ervaren naar het klassieke containerpark. Burgers kunnen er terecht met bijvoorbeeld harde kunststoffen, klein gevaarlijk afval, klein elektro, metaal en piepschuim. Grote stukken, zoals meubels of zetels, dienen nog steeds naar het containerpark gebracht te worden. Dit project maakt het thema afval op een positieve manier bespreekbaar.” Maenhoudt verwijst naar onder meer de gemeenten Niel, Edegem en Wijnegem, die al een mobiel containerpark hebben.

“Zwerfvuil is geen sluikstorten”

Milieuschepen Wim Aernoudt (N-VA) reageert. “Dit is een interessant voorstel, maar zo’n project vraagt een transparante kostenraming – en dat is er niet. Ik denk bijvoorbeeld aan eventuele investeringen, bezetting van de vrachtwagen en inzet van personeel. Het voorstel ontbreekt ook concrete doelstellingen. Ja, dit kan een daling van het restafval met zich meebrengen.Maar die kleine fracties die mensen met de fiets kunnen meenemen naar het containerpark lijken mij niet direct aan de orde. Ik zie ook geen verband tussen enerzijds restafval en anderzijds zwerfvuil. Ook de link met sluikstorten zie ik niet, want dat is nóg iets anders. Sluikstorten gebeurt nadat iemand een voorwerp al heeft vervoerd. Wat we wel onderzoeken is onder meer afvalophaling aan huis volgens het diftarsysteem en groencontainers voor tuinafval. We nemen het voorstel van Groen wel mee ter overweging.”