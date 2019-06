Greetje Glacz, uitbaatster van café Den Langen Avond, plots overleden Timmy Van Assche Bart Boterman

02 juni 2019

13u29 50 Gistel Zondag is Greetje Glacz van café Den Langen Avond overleden aan de gevolgen van een hartfalen. De uitbaatster was een graag geziene madam in de stad.

Glacz is afkomstig van Aalst. Ze raakte zo’n 35 jaar geleden bekend in Gistel als uitbaatster van jeugdcafé Tingeltangel op de Markt, waar nu de bank BNP Paribas Fortis gevestigd is. Midden jaren negentig ging ze kortstondig aan de slag in het voormalige café 't Steedje en vervolgens in Den Langen Avond in de Hoogstraat 45. Het café van Greetje was bekend als ontmoetingsplaats van verschillende verenigingen, zoals de mountainbikeclub, en er werden ook regelmatig rock- en bluesoptredens georganiseerd. Ook sp.a kwam regelmatig in het café samen. “Gistel verliest een echte volksfiguur, een dame die graag gezien was”, zegt schepen Michel Vincke. Voor veel Gistelnaars is het plotse overlijden van Greetje een grote klap. Ze was bovendien nog maar in de zestig jaar. Wat er nu met het café zal gebeuren, is nog niet duidelijk.