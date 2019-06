Greetje Glacz (69), uitbaatster van café Den Langen Avond, plots overleden Timmy Van Assche Bart Boterman

02 juni 2019

15u25 64 Gistel Zondag is Greetje Glacz van café Den Langen Avond overleden aan de gevolgen van een hartfalen. Ze werd 69 jaar. De uitbaatster was een graag geziene madam in de stad, zowel bij jong en oud. “Greetje was een cultfiguur en de ‘godmother’ van de Gistelse jeugd.”

Margaretha ‘Greetje’ Glacz is afkomstig uit Aalst. Ze raakte zo’n 35 jaar geleden bekend in Gistel als uitbaatster van jeugdcafé Tingeltangel op de Markt, waar nu de bank BNP Paribas Fortis gevestigd is. Midden jaren negentig ging ze kortstondig aan de slag in het voormalige café 't Steedje en vervolgens in Den Langen Avond in de Hoogstraat 45.

Het café van Greetje was bekend als ontmoetingsplaats van verschillende verenigingen, zoals de mountainbikeclub, en er werden ook regelmatig rock- en bluesoptredens georganiseerd. Heel wat lokale bands stonden er te glimmen op de planken. De zaak was een typisch voorbeeld van een bruine kroeg. Ook sp.a kwam regelmatig in het café samen. “Gistel verliest een echte volksfiguur, een dame die graag gezien was”, zegt schepen Michel Vincke. Voor veel Gistelnaars is het plotse overlijden van Greetje een grote klap. “Bijna alle Gistelse studenten van het college en KTA gingen wel eens langs naar de Tingeltangel”, herinnert oud-burgemeester Roland Defreyne zich. “Bovendien was Greetje ontzettend sociaal.”

Zo gaf ze klanten steevast een kus bij aankomst en vertrek. Typerend was een verzoekjesavond in het kader van ‘de Warmste Week’ van Studio Brussel. Veel Gistelnaars gingen in hun jeugdjaren langs in de Tingeltangel, daarna in Den Langen Avond.

Cultfiguur

Op sociale media regent het alvast veel reacties op het overlijden. Geert Catrysse, klant van Den Langen Avond en vriend van Greetje, pikt in. “90 procent van de Gistelse jeugd kwam in de Tingeltangel langs, één van de populairste ontmoetingsplaatsen in de stad. Ze bood veel jongeren een luisteren oor en stond dan ook bekend als ‘godmother’. Ze groeide uit tot een waar cultfiguur, haar verlies is een gigantische klap. We denken er over na om een open herdenkingsmoment in te richten in Gistel, zodat vrienden en klanten van haar afscheid kunnen nemen.”

Greetje Clacz laat een zoon en dochter na. Wat er nu met het café zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Intussen werd ook al een ‘in memoriam’-Facebookpagina opgericht waar iedereen een berichtje kan nalaten.