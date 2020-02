Graven zonder concessie op de Warande worden ontruimd Timmy Van Assche

08 februari 2020

18u14 0 Gistel Op de begraafplaats De Warande worden eind april een aantal graven ontruimd. Het gaat om de graven zonder concessie waarvoor de wettelijk voorgeschreven grafrust verstreken is en graven waarvan de concessie ten einde is. Op deze manier wil het bestuur ruimte creëren op de begraafplaats.

“Vooraleer we starten met deze werken, maken we een inventaris op van de graven. Aan de ingang en aan de graven zelf wordt een bekendmaking uitgehangen. Zo zijn de nabestaanden van de overledenen op de hoogte dat het graf van hun dierbare ontruimd wordt”, laat de stad weten. “Indien nabestaanden wensen om de concessie te verlengen, kunnen ze contact opnemen met de dienst burgerzaken. Wie besluit dat het graf ontgraven mag worden, dan zullen de stoffelijke resten in een gemeenschappelijk graf herbegraven worden. nabestaanden krijgen uiteraard eerst de kans om de grafmonumenten te verwijderen.”