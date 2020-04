Godelieveprocessie trekt dit jaar niet door de straten Timmy Van Assche

08 april 2020

13u53 7 Gistel Dit jaar zal er geen Godelieveprocessie door de Gistelse straten trekken. De eeuwenlange traditie zou normaal gezien op 12 juli plaatsvinden, maar wordt dus geannuleerd.

Vorig jaar nog trok onze fotograaf voor een knappe reeks naar het schouwspel. Maar dit jaar zal hij een andere bezighouding moeten zoeken. “Het is met grote spijt mede onder druk van de maatregelen tegen het coronavirus dat het comité van de Godelieveprocessie besloten heeft om de editie niet te laten doorgaan”, klinkt het in een mededeling. “Het comité dankt iedereen die zich tot dusver op welke manier dan ook al geëngageerd had en verontschuldigt zich voor de ongemakken. Een feestelijke 950ste herdenking van Godelieves wurging zal het in de processie dus niet worden." De processie toont namelijk het leven en overlijden van de goedheilige dame.

De inrichters hopen op ieders begrip. “We willen al vanaf vandaag graag opnieuw met ieders gewaardeerde medewerking focussen op de eerstvolgende editie van 11 juli 2021", besluit comitévoorzitter Toon Beelaerts.