Gistelse senioren troepen samen voor gezellig kerstfeest in zaal Zomerloos Timmy Van Assche

24 december 2019

15u14 0 Gistel 140 Gistelse 60-plussers genoten van een leuk kerstfeest in cultuurzaal Zomerlos. Ze werden op hun wenken bediend door zowat twintig vrijwilligers.

Traditiegetrouw wordt in Gistel vlak voor kerstavond een feest georganiseerd voor alleenstaande 60-plussers of koppels waarvan één van de partners minstens 65 jaar is. Zomerloos zat goed vol met zo’n 140 eters. Ze kregen een lekker aperitief en hapje voorgeschoteld, gevolgd door een sappig stukje kalkoen met kroketjes en als afsluiter een kerstbuche. “Het is een bewuste keuze om het menu traditioneel te houden, gezien het wat oudere publiek”, vertelt Geert Loncke, hoofd van lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer, dat het evenement mee ondersteunt. Zangeres Hilvi zorgde voor de muzikale noot. Twintig vrijwilligers, gaande van gemeenteraadsleden tot zelfs kinderen, staken maar wat graag de handen uit de mouwen.