Gistelse Kelly Osaer nieuwe nationale woordvoerder van CD&V Timmy Van Assche

02 maart 2020

Kelly Osaer uit Gistel is aangeduid als nieuwe nationale woordvoerder van CD&V.

De 36-jarige Gistelse was de voorbije vier jaar de woordvoerder van de CD&V-fractie in de Kamer. Ze werd gevraagd door de nieuwe CD&V-voorzitter Joachim Coens om hem bij te staan tijdens zijn informateurschap. “Ik kende de nieuwe voorzitter niet, maar we hadden direct een heel goede klik, wat heel belangrijk is als je zo nauw samenwerkt”, zegt Osaer.

Het is omwille van die persoonlijke klik dat Osaer nu dus toch definitief de overstap maakt. Osaer heeft zowel binnen als buiten de partij een ruim netwerk opgebouwd. Ze startte in 2008 als juriste in de Kamerfractie. “Daardoor kent de werking van het Parlement voor mij geen geheimen meer. Ook heb ik enkele jaren kabinetservaring achter de rug. Wij nemen het rapport van de ‘Groep van Twaalf’ (de werkgroep die de partij na de verkiezingen van vorig jaar analyseerde, red.) ter harte en zullen korter op de bal spelen en onze standpunten duidelijker communiceren, een uitdaging waar ik me voor de volle 100 procent voor inzet”, aldus Osaer.

Ortwin Huysmans wordt de nieuwe woordvoerder in de CD&V-Kamerfractie, Joyce Van De Winkel is dan weer de woordvoerder van de Vlaamse parlementsleden.

