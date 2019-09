Gistelse horecazaken doen mee aan ‘Faire Tradeweek’ Timmy Van Assche

13 september 2019

18u47 3 Gistel Oktober staat in het teken van ‘fair trade’ en heel wat Gistelse horecazaken doen mee aan de gelijknamige week van 2 tot en met 12 oktober. Op 18 oktober is er dan weer voor het eerst een food- en wijntasting.

Een fairtradelunch kan je verkrijgen bij Brus (Stationsstraat 23) of Sansuniek (Stationsstraat 16). Zij serveren dan een dagschotel met eerlijke ingrediënten. Start bijvoorbeeld met een bruisend appel-gemberdrankje en sluit af met een lekker kopje koffie vergezeld van een fairtradekoekje of -chocolaatje. Spring binnen voor een fairtradebroodje bij 3Dlunch (Markt 16) met een wereldwinkelthee of de huisgemaakte ice tea. Of heb je liever een glaasje wijn? Ook dat is namelijk fair trade. Hoevehotel Ter Haeghe (Vaartstraat 43) verwent de gasten bij het ontbijt met (h)eerlijke vers geperste sapjes gemaakt van 100 procent Belgische appelen. Oxfam koopt het appelsap aan bij De Drie Wilgen, een vruchtensapcoöperatie uit Nijlen. Tafelen bij ’t Paviljoentje (Mosselstraat 24)? Laat je lunch of diner opvrolijken met een fris glaasje rosé wijn. Deze wijn koopt wereldwinkel Oxfam aan bij de Zuid-Afrikaanse producent Koopmanskloof. “Door de inspanningen van de vele vrijwilligers in Gistel mag Gistel terecht de titel van ‘Fairtradegemeente’ dragen. Niet alleen de horeca, maar ook meer en meer bedrijven en verenigingen denken fairtrade bij het organiseren van hun evenementen. Het stadsbestuur vervult hierin al jaren een voorbeeldrol en in het Sint-Godelievecollege bijvoorbeeld kent de wekelijkse wereldwinkel, georganiseerd door de leerlingen, veel succes”, laat Oxfam weten.

Op vrijdagavond 18 oktober organiseert de Gistelse Oxfam Wereldwinkel voor de eerste keer een ‘fair trade wine & food tasting’ in samenwerking met eethuis Amarant (Kaaistraat 21). Je proeft er de cava, rosé, witte en rode wijnen en de bijpassende fairtradegerechtjes voor de prijs van 28 euro. Inschrijven kan in de winkel in de Kerkstraat 5, maar ook via wereldwinkel.gistel@telenet.be