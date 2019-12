Gistels bedrijf Bio Pack werkt samen met Duitsers: “Samen herbruikbare bekers verdelen voor gemeenten en evenementen” Timmy Van Assche

13 december 2019

18u19 0 Gistel De Gistelse verpakkingsspecialist Bio Pack zal voortaan ook herbruikbare bekers verdelen aan onder meer lokale besturen en organisatoren van evenementen. Het heeft daarvoor met de Duitse marktleider Cup Concept de bijna gelijknamige joint venture Cup Concept Belgium opgericht. Bio Pack speelt zo in op de nieuwe wetgeving rond cateringmateriaal en wegwerpverpakkingen, die vanaf 1 januari 2020 in voege treedt.

Bij Bio Pack in Gistel werken 28 krachten. “Al sinds onze start begin de jaren negentig focust Bio Pack op milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen, gemaakt zijn van hernieuwbare, plantaardige grondstoffen zoals suikerriet of maïs. Onze missie is om economie en ecologie met elkaar te verzoenen”, vertelt Stijn De Meulemeester, die samen met zijn vrouw Gwendoline Hoornaert Bio Pack leidt. “Naast recycleerbare en composteerbare verpakkingen zetten we nu ook volop in op herbruikbare producten.”

Op maat

Het gloednieuwe Cup Concept Belgium biedt kwalitatieve herbruikbare bekers aan voor steden en gemeenten, sportclubs, brouwerijen of eventorganisatoren. Dat gebeurt op maat van de klant. “Cup Concept is meer dan alleen verkoop, verhuur en wassen van herbruikbare bekers. We denken mee met de klant en hebben dan ook scenario’s om de gepaste oplossing te bieden. We nemen ook de logistiek en de reiniging voor onze rekening”, vertelt salesmanager Staf De Smet.

Wasstraten

“De bekers worden binnen de Cup Concept-groep geproduceerd in West-Europa. Enerzijds kunnen we via zeefdruk logo’s printen, anderzijds kunnen we een fotodruk aanbieden die wel tot 600 dots per inch gaat”, klinkt het. “Voor de reiniging werkt Cup Concept samen met Wash-it, dat in heel Vlaanderen zes moderne wasstraten bij maatwerkbedrijven heeft.

Voetbalclubs en Rammstein

De meer dan 25 jaar ervaring van partner Cup Concept Germany is een grote troef, stellen ze in Gistel. De Duitse marktleider leverde al bekers (met service) voor Europese en wereldkampioenschappen. Elke week bevoorraadt het zowat 25 Duitse voetbalclubs. Andere klanten zijn bijvoorbeeld Lollapalooza Festival Berlijn, Nova Rock Festival in Oostenrijk, Red Bull, Rammstein en verscheidene steden en gemeenten.