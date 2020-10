Gistelnaars regeren bedroefd, maar begripvol op sluiting van zwembad: “Hopelijk kunnen we elders terecht” Timmy Van Assche

02 oktober 2020

19u46 0 Gistel De beslissing van het Gistelse stadsbestuur om De beslissing van het Gistelse stadsbestuur om het zwembad volgend jaar te sluiten , lokt veel reactie uit. Algemeen wordt er begripvol gereageerd, met de nodige dosis sentiment. De verenigingen die van het bad gebruik maken, zijn intussen gestart met de zoektocht naar zwemuren in andere gemeenten.

Het zwembad van Gistel heeft zijn levensduur ruim overschreden en daardoor nam het stadsbestuur de beslissing om het bad te sluiten op 30 juni 2021. Enerzijds wordt gewezen naar het betonrot, de slechte staat van de leidingen en sterk verouderde centrale verwarming, anderzijds haalt de stad ook het jaarlijkse exploitatieverlies van 360.000 euro aan.

Het besluit om de deuren te sluiten, komt bij niemand als een grote verrassing aan, maar dat maakt het daarom niet minder droevig. Zo ook bij duikclub ‘Bubbels en Fun’. “Elke vrijdagavond duiken we van 20 tot 21 uur het water in”, zegt voorzitter Virginie Ricart. “We trekken zowel jongeren en volwassenen aan en tellen 34 leden. We zijn een echte familieclub: ouders en kinderen komen samen duiken. Intussen zijn we al begonnen met andere zwembaden, zoals dat van Middelkerke, te contacteren.”

Het is jammer dat buurgemeenten Oudenburg, Koekelare en Ichtegem niet mee willen investeren in een nieuw zwembad Virginie Ricart, voorzitter duikclub Bubbels en Fun

“Ik heb begrip voor de beslissing van de stad, maar dit is wel heel vervelend. Onze werking is afgestemd op vrijdagavond. Het is maar de vraag of we elders op hetzelfde moment kunnen duiken. Door de sluiting en het uitwijken naar een ander zwembad zullen we allicht leden verliezen. Zo hebben we leden uit Jabbeke, maar die zullen het waarschijnlijk niet zien zitten om helemaal naar het zwembad van Nieuwpoort te trekken. Toen het Gistelse zwembad anderhalf jaar geleden grondig werd gerenoveerd, gingen we namelijk daar duiken. Of dat nu weer zal lukken, is onzeker. Het is jammer dat buurgemeenten Oudenburg, Koekelare en Ichtegem niet mee willen investeren in een nieuw zwembad.”

Realisme

Patrick Declerck richtte 25 jaar geleden een zwemclub voor volwassenen op: de Panasonic Swimming Club. “En mijn tante zal er jarenlang aan de kassa”, knipoogt Patrick. “Ach, het zwembad is versleten tot en met. Je kan het gewoonweg niet meer deftig oplappen. Ik vind het niet de taak van Gistel en de drie gemeenten om een nieuw bad te bouwen. De Vlaamse overheid of de provincie moet bekijken waar een zwembad nodig is volgens het inwonersaantal, zelf een zwembad bouwen en dan de gemeenten hiervoor belasten. Nu, het zwembad van Gistel open houden, klinkt natuurlijk leuk, maar je moet realistisch zijn. Het zwembad was de jongste jaren evenveel keer gesloten dan dat het open was. Soms moet je een keiharde beslissing nemen en dat doet de stad nu dan ook. Dat ze in Middelkerke en Oostende een nieuw zwembad zetten, mag je niet vergelijken met Gistel. De financiële slagkracht van de kustgemeenten is zoveel groter.”

Het verlies steeds bijpassen, zou een populaire beslissing zijn. Maar wij maken een realistische keuze Burgemeester Defreyne

Pierre Tavernier, gewezen sportleerkracht en auteur, is het niet met de stad eens. “Ik heb daar als ex-leerkracht lichamelijke opvoeding duizenden leerlingen leren zwemmen. Gistel heeft, in tegenstelling tot Oudenburg, Koekelare en Ichtegem, meer schoolgaande jeugd - denk maar aan het SIGO en vele lagere scholen. Zij moeten kunnen leren zwemmen in een verantwoord bad. Schoolzwemmen naar Diksmuide of Middelkerke betekent een rompslomp. Een zwembad kost geld, maar is een verantwoorde uitgave.”

Dat andere buurgemeenten niet bereid waren mee te investeren, willen ze in Ichtegem nuanceren. “Wij waren bereid om mee te investeren in een nieuw zwembad, maar enkel en alleen op voorwaarde dat ook Oudenburg en Koekelare mee in het verhaal zouden stappen. En dat was niet het geval”, geeft eerste schepen van Ichtegem Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) mee.

Niet winstgevend

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) begrijpt de impact van de beslissing. “We gaan met de verenigingen en scholen in gesprek gaan en zullen hen ondersteunen. Als ze hulp willen bij het contacteren van andere zwembaden, kunnen ze zeker op ons rekenen. Kijk, het is niet zo dat het zwembad winstgevend moet zijn - er zijn heel wat stedelijke diensten die weinig of niks opbrengen. Maar de kosten moeten verdedigbaar en beheersbaar zijn. Door de beslissing nu te nemen, krijgen gebruikers de tijd om een alternatief te zoeken. Want stel je voor dat het zwembad plots permanent moet sluiten door een zoveelste gebrek of schadegeval: dat zou organisatorisch een veel groter probleem zijn. Blijven 360.000 euro betalen om het zwembad open te houden ware populair geweest, maar wij maken een realistische keuze.”

De beslissing om het zwembad te sluiten, werd donderdagavond meegedeeld aan de voltallige gemeenteraad, toen de zitting officieel was afgesloten. Oppositiepartijen CD&V, Groen en Vlaams Belang onthielden zich van vragen en commentaar. Dat zal volgende maand wellicht anders zijn, want dan staat de toekomst van het zwembad als agendapunt gepland.