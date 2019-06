Gistel wordt pleegzorgstad: “Samen met Pleegzorg Vlaanderen taboes doorbreken” Timmy Van Assche

25 juni 2019

16u31 0 Gistel Gistel is één van de negentien West-Vlaamse gemeenten die de titel van pleegzorgstad toebedeeld wordt. “We engageren ons om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen een warme thuis te bieden", zegt schepen Michel Vincke (sp.a).

Na Roeselare, Tielt, Oudenburg en Wielsbeke is Gistel bij de eerste vijf steden of gemeenten die de titel mogen uitdragen. “Via een duurzame samenwerking met Pleegzorg West-Vlaanderen engageert Gistel zich om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen een warme thuis te bieden, zich verder te ontplooien en hun welzijnskansen te verhogen”, stelt Vincke, ook voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. “In Gistel zijn er momenteel dertien pleeggezinnen waar negentien pleegkinderen verblijven. Er lopen over heel West-Vlaanderen 1.171 pleegplaatsingen en er staan maar liefst 167 pleegkinderen en (jong)volwassenen op de wachtlijst voor Pleegzorg waar geen geschikt pleeggezin voor gevonden is. Dit engagement past in het kader van de acties die de stad onderneemt binnen het project Huis van het Kind. Met de inzet van de verschillende partners van het Huis van het Kind en de ondersteuning van pleegzorg zelf kan deze actie opgezet worden. Daarnaast willen we de bekendmaking en taboedoorbreking rond pleegzorg uitdragen om zo meer pleeggezinnen aan te trekken.” Sarah Strumane is de projectverantwoordelijke in de stad.

“Mooie erkenning”

Gregory Hubrouck en zijn partner vormen één van de pleeggezinnen. “Ons gezin telt zelfs drie pleegkinderen", vertelt Gregory. “Toen ik over de oproep van Pleegzorg Vlaanderen hoorde, zijn we op de kar gesprongen. We voelden de noodzaak om iets te doen. Dat Gistel nu deze titel krijgt, is alvast een mooie erkenning.”

Warme thuis

De stad kreeg van Melanie Louagie en Elin Ramon van Pleegzorg West-Vlaanderen twee boeken cadeau en een zakdoekhouder in de vorm van een huisje. “Het staat symbool voor een warme thuis”, zegt Louagie. “Samen met de boeken ‘Voor altijd mijn kind’ en ‘202 vragen over pleegzorg’, willen we meer informatie verspreiden en pleegozog beter ondersteunen.”