Gistel wil overal openbare ledverlichting tegen

2030 Timmy Van Assche

22 november 2019

16u57 0 Gistel Het stadsbestuur schakelt versneld over op led in de openbare verlichting. “Tegen 2030 moet deze ‘verledding’ voltooid zijn”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne. Om dat te realiseren zal Fluvius de openbare verlichting van Gistel overnemen.

De stad Gistel heeft zich geëngageerd om de CO2-uitstoot op het grondgebied terug te dringen tegen 2030. Dat kan door de straatverlichting te vervangen door ledlampen. Niet alleen het milieu is hiermee geholpen. “Op lange termijn is het ook financieel voordeliger, want door het gebruik van ledverlichting kunnen we de elektriciteitsfactuur gevoelig verlagen”, meent de burgemeester.

Hiermee zet stad Gistel meteen ook een grote stap in het Smart City-verhaal van morgen. “De nieuwe armaturen zijn immers slimme toestellen die individueel aanstuurbaar zijn en waar allerlei monitorsystemen, zoals het meten van luchtkwaliteit, aan verbonden kunnen worden. Zo krijgt de stad tal van mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee hij het beleid beter kan afstemmen op de behoeften en vragen van zijn burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. Met een controleerbare verlichting hebben we bovendien de mogelijkheid om oversteekplaatsen en fiets- en wandelpaden veiliger te maken voor de gebruiker en om de verlichting in de wijken langer te laten branden door bijvoorbeeld om de twee armaturen één lamp te laten branden”, sluit Defreyne af. Het ingeschat bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de periode 2019-2030 bedraagt ruim 1,86 miljoen euro. Eerder beslisten ook buurgemeente Oudenburg en Kortemark om op een gelijkaardige manier de straatverlichting te vernieuwen.