Gistel vervangt bijna 400 oude straatnaambordjes (en jij kan er eentje winnen) Timmy Van Assche

11 februari 2020

18u08 0 Gistel De stad zal de komende maanden honderden straatnaambordjes over het hele grondgebied vervangen. Gistel telt zo’n 215 straten. Sommige borden zijn sterk verouderd, nauwelijks leesbaar of beschikken niet over de nieuwe huisstijl. De stad organiseert wel een verloting van de oude straatnaambordjes.

In veel steden en gemeenten worden de straatnaamborden over het hoofd gezien wanneer er een nieuwe huisstijl wordt gelanceerd. “Wij willen de straatnaamborden uniform de nieuwe huisstijl”, zeggen burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) en bevoegd schepen Geert Deschacht (Open Vld). “Sommige borden zijn bovendien versleten en niet meer leesbaar. Ik denk bijvoorbeeld aan de Schorregistelstraat. Nieuwe, mooie borden horen dan ook thuis in onze doelstelling voor een nette en leefbare stad. Nu, onze werkliedenploeg lijstte het aantal straatnaamborden op en kwam aan een totaal van 385 stuks. Vervolgens werd een bestelling geplaatst voor retroreflecterende aluminium borden.” De werkliedenploeg is momenteel volop bezig met de vervanging van de straatnaamborden. Eerst wordt het stadscentrum onder handen genomen, daarna de deelgemeenten.” Dit is uiteraard een project van lange adem dat een aantal maanden in beslag zal nemen. “We hopen tegen de volgende editie van het shoppingevenement De Dolle Dagen klaar te zijn met deze operatie", besluit Deschacht. “Voor de specialere borden, bijvoorbeeld met huisnummers op, worden in een latere fase nog extra borden besteld.”

Liefhebbers van een authentiek stukje geschiedenis, kunnen een oud straatnaambordje winnen. Om deel te nemen, moet je wel in de bewuste straat wonen. Als er meer inschrijvingen zijn dan weg te geven bordjes, zal een onschuldige hand de winnaars kiezen. Ook deze wedstrijd wordt in fasen georganiseerd. Winnaars worden later op de hoogte gebracht om het bordje in ontvangst te nemen. Alle info vind je op de stedelijke website.