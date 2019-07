Gistel verbroedert opnieuw met Aulendiebach: 12 sportievelingen wippen de fiets op naar Duitsland Timmy Van Assche

09 juli 2019

21u38 0 Gistel D insdagochtend vertrokken twaalf sportieve Gistelnaars opnieuw naar het Duitse Aulendiebach om de stedenband terug aan te halen.

Het is al de tweede keer dat er zo’n fietstocht wordt ingelast. De rit bedraagt zo’n 600 kilometer en zal in vier dagen worden afgewerkt. Ook mascotte Louise, een pluchen aap, maakt de tocht mee. Vrijdag komen ze in Duitsland aan, waar een vierdaags verbroederingsfeest zal plaatsvinden. Vrijdagochtend vertrekken onder meer de partners en kinderen van de wielrenners naar de oosterburen om de wielrenners met de Duitsers te verwelkomen. In het kader van de verbroedering werd tijdens een spaghettiavond in DD BaR! zo’n 1.500 euro ingezameld voor de seniorenvereniging van Aulendiebach.