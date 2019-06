Gistel tekent in op online buurtnetwerk Hoplr Timmy Van Assche

12 juni 2019

14u48 0 Gistel Gistelnaars kunnen vanaf 17 juni met elkaar in contact staan via het buurtplatform ‘Hoplr’. Dat is een online, besloten netwerk waarop iedereen berichten zal kunnen plaatsen en lezen die te maken hebben met het buurtleven. Hoplr vervangt de Gistel App.

“Via Hoplr kan iedere Gistelnaar zijn buren nog wat beter leren kennen, spullen lenen of uitwisselen die je anders misschien zou moeten kopen, hulp vragen voor een klusje, op de hoogte blijven van meldingen en buurtactiviteiten, en nog veel meer”, legt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) uit. “Het platform bestaat uit een overzicht met berichten, een chatfunctie, een kalender met buurtactiviteiten en een lijst van alle geregistreerde buren. Ook het lokaal bestuur zal vanaf eind juli berichten kunnen plaatsen, maar heeft verder geen inkijk in de buurten. Die ‘externe’ berichten kunnen gaan over wegenwerken, overlast, evenementen, bevragingen, enzovoort.”

Inwoners kunnen omgekeerd ook berichten delen met het bestuur, maar alleen als ze dat zelf aangeven. “Het stadsbestuur neemt dus wel het initiatief, maar het platform is echt van de buurt”, verduidelijkt Defreyne. “Hoplr wordt al in meer dan 1.000 buurten gebruikt, onder andere in Brugge, Veurne, Oostende, Mechelen en Sint-Niklaas, goed voor meer dan 200.000 Hoplr-buren.” De website en mobiele app zijn gratis en reclamevrij.

Vanaf volgende week krijgen alle inwoners een uitnodigingsbrief van Hoplr in de brievenbus. Volg de instructies op deze brief. Ga naar www.hoplr.com of download de mobiele app, en registreer je. Meer info: support@hoplr.com.