Gistel stapt uit interlokaal sportoverleg Mivos: “Willen niet langer betalen voor andere gemeenten” Timmy Van Assche

18 juni 2019

17u53 0 Gistel Gistel zal niet langer lid blijven van sportoverleg Mivos. De stad betaalt per legislatuur 1.500 euro lidgeld aan de organisatie.

Mivos staat voor ‘Midden West-Vlaams Overleg van de Sport’ en werd in 1997 opgericht. In 2005 werd ze omgevormd tot een interlokale vereniging. Naast Gistel zijn ook Lichtervelde, Kortemark, Diksmuide, Hooglede, Oudenburg, Ichtegem en Koekelare lid van Mivos. De organisatie wil in de verschillende gemeenten sportactiviteiten organiseren, zoals zondag de Roman Duo Race in Oudenburg, maar ook wandeltochten of loopwedstrijden. Maar het Gistelse stadsbestuur heeft nu beslist om uit het samenwerkingsverband te stappen. “Wij betalen elk jaar 250 euro aan Mivos, goed voor 1.500 euro in een volledige legislatuur. Maar in Gistel werd de afgelopen jaren door Mivos geen enkele activiteit georganiseerd. Wat is dan de meerwaarde, als er toch niks terugvloeit naar onze stad? Wij betalen eigenlijk lidgeld die andere gemeenten ten goede komt. Daarom beslissen we uit Mivos te stappen”, meldt sportschepen Dries Depoorter (Open Vld). “Al van toen we in de oppositie zaten, hadden we onze twijfels bij de deelname.”

