Gistel rouwt om overlijden van politiek boegbeeld André Decoster Timmy Van Assche

14 juli 2019

19u55 0 Gistel André Decoster, jarenlang boegbeeld van CD&V, is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat laat de lokale CD&V-afdeling weten.

“André was, als echte christendemocraat, maar liefst 36 jaar politiek actief”, laat CD&V Gistel weten. “Hij was tussen 1983 en 2018 gemeenteraadslid en van 1989-1994 schepen.” Tijdens de laatste gemeenteraadszitting van de vorige legislatuur, in december vorig jaar, werd Decoster samen met nog dertien andere mandatarissen uitgebreid in de bloemetjes gezet. “Dit afscheid had ik echt niet verwacht, nee. Dit pakt me”, reageerde de minzame André toen in deze krant. “Politiek zit in de familie. Mijn vader Viktor was in de jaren vijftig ook gemeenteraadslid.” Zoon Peter zetelt, uiteraard ook voor CD&V, nu ook in de gemeenteraad. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 20 juli om 10.30 in de kerk van Gistel.