Gistel richt inspiratiegroep op om toerisme nog meer op de kaart te zetten. Wie brengt een goed idee aan? Timmy Van Assche

21 februari 2020

01u59 0 Gistel Door middel van een zogenaamde inspiratiegroep wil Gistel haar toeristische sterktes nog meer uitspelen. De stad gaat nu op zoek naar leden om in die inspiratiegroep te zetelen. Dat meldt bevoegd schepen Ann Bentein (Open Vld).

“Gistel heeft heel wat troeven op toeristisch en recreatief gebied. Om dit in de kijker te zetten, willen we een inspiratiegroep toerisme opstarten. We zijn concreet op zoek naar gidsen, streekkenners en toeristische ambassadeurs die onze stad een warm hart toedragen, en Gistel of één van de deelgemeenten als hun broekzak kennen. Deze mensen moeten bezoekers en geïnteresseerden op sleeptouw willen nemen om onze streek te ontdekken aan de hand van wandelingen, fietstochten of rondleidingen. Ook voor de ontwikkeling ervan willen we graag de inspiratiegroep betrekken. Tot slot willen we met deze groep ook toeristische evenementen uitwerken.”

Tegelijk lanceert de stad een oproep naar bedrijven die hun deuren willen openstellen en het publiek laten kennismaken met hun werking. Ook hoeves die boerderijactiviteiten willen ontwikkelen voor de bezoeker mogen zich kenbaar maken. Verder kunnen ook fijnproevers die een streekproduct of lokaal product ontwikkeld hebben of dit nog willen doen, mogen zich aanmelden. Tot slot wordt gevraagd aan streekkenners om arrangementen voor gezinnen en/of groepen te ontwikkelen. “Wie wil meehelpen om Gistel wat meer op de toeristische kaart te plaatsen, kan een mail sturen naar toerisme@gistel.be en een korte omschrijving geven van ‘jouw gedacht’.”, besluit de schepen.

Verdere info: els.bonte@gistel.be en 059/79.51.73.