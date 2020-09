Gistel lanceert ‘thuisloket’: vraag attesten en vergunningen voortaan online aan Timmy Van Assche

19 september 2020

14u05 2 Gistel Gistel breidt zijn online dienstverlening uit met een thuisloket. Hierbij kan je heel wat akten of vergunningen aanvragen, maar evengoed problemen melden.

Via het digitale loket kan je heel wat akten, attesten of vergunningen online opvragen en downloaden. Denk onder andere aan een attest van woonst of van gezinssamenstelling, de geboorte- en huwelijksakte, en zelfs uittreksels uit het strafregister. “Je kunt er ook allerhande problemen melden, een evenement registreren en subsidies aanvragen. In de loop van 2021 zal ook het aanvragen van feestmateriaal en reserveren van zalen digitaal verlopen”, geeft burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) mee.

Een aanvraag verloopt via de website www.gistel.be, een document krijg je digitaal toegestuurd per mail. Er zijn enkele simpele voorwaarden om van de dienst gebruik te maken: in het bezit zijn van een kaartlezer en mailadres of gebruik maken van de app ‘Itsme’. Aanvragen kunnen enkel voor jezelf of een lid van het gezin gebeuren. Duidelijke instructies op het scherm loodsen je door de verschillende stappen.