Gistel krijgt ‘bib’ waar je kinderfietsen kan lenen Timmy Van Assche

25 mei 2020

18u18 0 Gistel In Gistel wordt een nieuwe afdeling van de Fietsbieb opgericht. Die organisatie stelt kinderfietsen ter beschikking aan een vriendelijk prijsje. Het doel: fietsen stimuleren met de focus op hergebruik.

De Fietsbieb zet tweedehandse fietsen voor kinderen tot 12 jaar op punt en stelt ze ter beschikking aan 20 euro per jaar. Er geldt ook een waarborg van 20 euro. Gedurende het jaar mogen gebruikers, ook Fietsbiebers genoemd, hun fiets inruilen voor een groter exemplaar of een ander model. Ontleners staan zelf in voor het onderhoud en eventuele herstellingen.

De Fietsbieb wil het fietsen bij kinderen stimuleren. “We weten bovendien dat een kind zijn fietsje bijzonder snel ontgroeit en dat de druk om regelmatig met een andere tweewieler uit te pakken sneller toeneemt dan de portemonnee kan volgen”, zegt de organisatie, die bovendien op vrijwilligers draait.

Nog extra kinderfietsen gezocht

Gistel wordt dus de nieuwste partner in het rijtje en is daarmee de 25ste gemeente in onze provincie met een Fietsbieb. Beweging.net vond partners in vzw de Stampaert en de Gezinsbond. Locatie is dan ook De Stampaert in de Stampaerthoekweg 34. De eerste 25 fietsen zijn al geleverd, zo laten vrijwilligers Liliane Decorte, Hugo Verheyde, Lut Verstraete en Luc Ghyselbrecht weten. “We zijn nog op zoek naar bijkomende kinderfietsen”, zeggen ze.

De officiële opening is voorzien op zaterdag 13 juni om 10 uur. Verder is de Fietsbieb geopend iedere eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur. In coronatijden wordt op afspraak gewerkt. Alle info: gistel@fietsbieb.be en www.fietsbieb.be.