Gistel geniet van derde boerenmarktfeest langs Heyvaertlaan Timmy Van Assche

30 augustus 2019

14u21 0 Gistel Gistel mag terugblikken op een zeer geslaagde editie van haar Boerenmarktfeest.

Elke vrijdag vindt langs de Heyvaertlaan de boerenmarkt plaats tussen 7.30 en 12.30 uur. Het stadsbestuur, de de landbouwraad, de Noord-Zuidwerkgroep en de standhouders van de boerenmarkt zetten dit wekelijkse initiatief extra in de verf met een uitgebreid feest. Bezoekers werden getrakteerd op hapjes en drankjes, een foodtruck met fairtradekoffie en -thee, een optreden van volksdansgroep ‘De Hovelingen’ en een springkasteel voor de kinderen.

“In ons beleidsplan gaven we al aan dat we de korte keten heel belangrijk vinden. Dit initiatief past hier dan ook prima bij. Op deze manier ondersteunen we lokale producenten en marktkramers”, vertelt bevoegd schepen Dries Depoorter (Open Vld). “Dankzij het mooie weer was er heel wat volk op de been. Organiserend ambtenaar Jan Vandecasteele en zijn team hebben uitstekend werk geleverd, de reacties van zowel bezoekers als marktkramers zijn zeer positief. Het initiatief raakt elk jaar beter bekend en we zijn dan ook van plan om op dit elan verder te gaan.”