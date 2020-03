Gistel en Oudenburg slaan handen in elkaar: zaal Zomerloos wordt gemeenschappelijk triagepunt tijdens coronacrisis Timmy Van Assche

18 maart 2020

19u19 116 Gistel De steden Gistel en Oudenburg starten met de inrichting van een zogenaamd triagepunt in het vrijetijdscentrum Zomerloos in de Sportstraat. Dit initiatief komt voort uit een samenwerking tussen de stadsbesturen en de huisartsen van Gistel en Oudenburg, die ook gebruik zullen maken van het triagepunt. Beide buursteden zijn samen goed voor zo’n 22.000 inwoners.

Een triagepunt is een verzamelpunt waar enkele huisartsen de patiënten screenen en doorverwijzen indien nodig. Om huisartsen en spoeddiensten te ontlasten en tegelijk een efficiëntere inzet van noodzakelijk medisch beschermend materiaal te garanderen, wordt ingezet op plaatselijke triagepunten. “Op vraag van huisarts Joost Blontrock hebben wij meteen stappen ondernomen om een triagepunt op te richten”, zegt burgemeester van Gistel Gauthier Defreyne (Open Vld). “Het aantal oproepen dat een huisarts moet verwerken, is momenteel te hoog om op te vangen in eigen praktijk. Vandaar dat we moeten samenwerken en controles centraliseren.”

Grote solidariteit

Vanaf donderdag 19 maart zullen huisartsen het triagepunt met een beurtrol bemannen. Ze starten met twee dokters gedurende 8 uur per dag, maar dat kan worden aangepast naargelang de nood. “Dat we hier zo snel kunnen starten, is omdat we hier eigen middelen en tijd in hebben gestoken. Ik wil dan ook dokter Joost Blontrock als initiatiefnemer, onze cel noodplanning en het personeel dat hieraan meewerkt van harte bedanken. De solidariteit is groot en absoluut nodig in deze onzekere tijden”, zegt Defreyne nog.

“Ideale locatie”

“In volle coronacrisis leek het ons verstandig om met positieve ingesteldheid de krachten te bundelen”, pikt burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey (Open Vld) in. “Voor Oudenburg is dokter Koenraad Hoet coördinator. Door de samenwerking kunnen we garanderen dat er steeds dokters beschikbaar zijn moest de situatie verergeren. Ik wil mijn Gistelse collega bedanken om Oudenburg bij dit initiatief te betrekken. Zomerloos is een ideale locatie om snel en accuraat in te grijpen. Door de aanwezigheid van een ambulance in de buurt is extra medische zorg en materiaal steeds nabij.”

Praktisch

Inwoners die medische klachten hebben, moeten eerst naar de huisarts bellen. Het is de huisarts die je eventueel zal doorsturen naar het triagepunt én er een afspraak vastlegt. Zonder afspraak komt niemand er binnen.