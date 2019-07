Gezocht: nieuwe ‘wijk-werkers’ voor Gistel en omgeving Timmy Van Assche

30 juli 2019

01u55 0 Gistel Het sociaal tewerkstellingsplatform Perspectief gaat op zoek naar nieuwe wijk-werkers.

In 2018 werd het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap PWA in de regio Oostende omgevormd tot ‘wijk-werken’, een beslissing van de Vlaamse Regering. Concreet betekent het dat zeven gemeenten uit regio Oostende, waaronder ook Gistel, de keuze maakten om de handen in elkaar te slaan en zo samen met VDAB ‘wijk-werken’ te organiseren. Met het ‘wijk-werken’ gaan werkzoekenden aan de slag in scholen, in verenigingen, bij de gemeente of in land- en tuinbouwbedrijven. Maar ook bij veel mensen thuis helpen ze vaak enkele uren per week om extra werkervaring op te doen. De opdrachten zelf zijn breed gedragen, van gras afrijden tot huishoudelijke taken of ondersteuning bij een evenement.

Ben je werkzoekende en/of krijg je een leefloon of een ziekte-uitkering? Als wijk-werker kan je tot 630 uur per jaar opdrachten doen en dat gedurende maximaal twaalf maanden. Zo kan je tot maximaal 242 euro per maand verdienen bovenop je uitkering. “Na wijk-werken volgt een nieuwe stap in jouw traject naar werk", laat Perspectief weten. Alle info: www.ikbeneenwijkwerker.be,bij de VDAB of het OCMW en 059/43.37.99.