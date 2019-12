Gemeentelijke opcentiemen zullen variëren naargelang het kadastraal inkomen Timmy Van Assche

20 december 2019

07u14 0 Gistel In Gistel verlaagt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting naar 7,2 procent. Ook nieuw is een zogenaamde ‘differentiatie’ van de gemeentelijke opcentiemen.

De aanvullende personenbelasting is een percentage op de inkomensbelasting die elke inwoner betaalt aan de federale overheid. Gistel zal die aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting nu verlagen: van 7,5 naar 7,2 procent. “Hiermee heft onze stad minder aanvullende belasting op de personenbelasting dan buurgemeenten Ichtegem, Oudenburg, Jabbeke en Torhout. Daar ligt de heffing gemiddeld op 7,8 procent”, zegt schepen Michel Vincke (sp.a), bevoegd voor financiën. “Onze stad zal vanaf 2020 de gemeentelijke opcentiemen ook differentiëren naar gelang het type eigendom en de hoogte van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen.” Voorheen lag dit op 945. Voor bebouwde eigendommen met een KI hoger dan 745 euro wordt de onroerende voorheffing vastgesteld op 1.070, voor een lager KI is dat 1.000 opcentiemen. Voor onbebouwde eigendommen liggen de opcentiemen op 1.070. “Zo willen we een blijvende jaarlijkse financiële stimulans bieden aan inwoners die eigenaar zijn van een sociale woning. Onze opcentiemen blijven lager dan in Ichtegem, Oudenburg, Koekelare of Torhout.” De meeste appartementen of rijwoningen vallen onder de eerste categorie.