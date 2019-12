Gemeente herziet bedrijfsbelasting: meer dan duizend houders van btw-nummers moeten niet langer gemeentetaks betalen Timmy Van Assche

20 december 2019

13u28 0 Gistel Nadat de gemeenteraad besliste om de aanvullende personenbelasting te verlagen en de opcentiemen aan te passen naargelang het kadastraal inkomen, zijn er nog enkele belastingreglementen aangepast. En dat is vooral goed nieuws voor ondernemers en zelfstandigen.

De gemeentelijke bedrijfsbelasting van 90 euro wordt vanaf 2020 geschrapt. Vandaag moeten zowat 1.200 Gistelse ondernemers met een btw-nummer, zowel in hoofd- als bijberoep, die taks betalen. “We waren één van de weinige steden en gemeenten die zo’n extra belasting had”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Dit is een dubbele belasting, want ook de provincie heft een bedrijfstaks. We gaan naar een nieuw reglement waarbij alleen bedrijven groter dan 1.000 vierkante meter een bedrijfsbelasting moeten betalen, maar dit gaat slechts over 8 procent van onze ondernemingen.”

Grote bedrijven

Schepen van Financiën Michel Vincke (sp.a) pikt in. “Grote bedrijfsvestigingen, zoals op het industrieterrein Konijnenbos, genieten in grote mate van de gemeentelijke dienstverlening. Door grote bedrijfsvestigingen wordt onze gemeentelijke infrastructuur meer gebruikt.” Het nieuwe reglement werd op de gemeenteraad goedgekeurd. Oppositiepartijen CD&V, Groen en Vlaams Belang stemden evenwel tegen. “Ofwel wordt het reglement voor iedereen behouden, ofwel wordt de belasting voor iedereen geschrapt”, redeneert Annie Cool (CD&V). “Bedrijven die groter zijn dan 1.000 vierkante meter moeten vanaf nul betalen en dus niet vanaf 1.000 vierkante meter.”

Geen terrastaks

Ook opvallend: horecazaken zullen niet langer een belasting moeten betalen voor het plaatsen van een terras op openbaar domein. Dit levert voor uitbaters een besparing van 12 euro per vierkante meter op. Ook de belasting op het plaatsen van een automaat (150 euro per jaar), zoals een frisdrankmachine op straat, valt weg. “Er moet wel nog een aanvraag worden ingediend. Maar we schrappen dus enkele kleine belastingen, die zowel de ondernemers als onze diensten ontlasten van heel wat administratieve taken. Met dergelijke belastingen doe je werkelijk niemand plezier”, besluiten Defreyne en schepen van economie Dries Depoorter (Open Vld).