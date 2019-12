Geld gestolen bij inbraak in Dennenlaan, inbraakpoging in Kabouterstraat Bart Boterman

20 december 2019

11u36 7 Gistel In de Dennenlaan in Gistel is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een woning. Dat meldt de lokale politie Kouter.

Met een onbekend voorwerp slaagden de inbrekers erin om het schuifraam aan de tuinkant te forceren. De woning werd volledig doorzocht, waarop de dieven met geld aan de haal gingen. De bewoners merkten de inbraak donderdagmorgen op. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In de Kabouterstraat in Snaaskerke was er dan weer een inbraakpoging, die donderdagavond werd ontdekt. Er waren braaksporen aan de voordeur van een woonst, maar de dieven raakten niet binnen. De politie is een onderzoek gestart naar beide feiten.