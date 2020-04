Geen Godelieveprocessie, en dat op 950ste verjaardag van haar dood Timmy Van Assche

08 april 2020

13u53 9 Gistel Dit jaar zal er geen Godelieveprocessie door de Gistelse straten trekken. De eeuwenlange traditie zou normaal op 12 juli plaatsvinden, maar wordt geannuleerd. Omdat de organisatoren snel wisten te schakelen, valt het financiële verlies mee. “Maar heel wat voorbereiding valt in het water en de verjaardag van de moord op Godelieve kunnen we niet meer op dezelfde manier brengen”, weet comitévoorzitter Toon Beelaerts.

Uit archiefstukken blijkt dat de processie al uitging in 1459. In 2017 werd de Godelieveprocessie erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Zowat duizend figuranten vertellen in historische klederdracht over het leven van Godelieve: vanaf haar geboorte en haar jeugd over haar mislukte huwelijk tot haar brutale marteldood in 1070. Godelieve werd in 1084 heilig verklaard. Vorig jaar nog trok onze fotograaf voor een knappe reeks naar het schouwspel. Maar dit jaar zal hij een andere bezigheid moeten zoeken. “Het is mede onder druk van de maatregelen tegen het coronavirus dat het comité van de Godelieveprocessie besloten heeft om de editie niet te laten doorgaan”, klinkt het in een mededeling. “Het comité dankt iedereen die zich al geëngageerd had en verontschuldigt zich voor de ongemakken.” Godelieve wordt altijd afgebeeld met 4 kronen, die elk symbool staan voor een fase in haar leven. Ironisch genoeg is het precies een ‘kroonvirus’ dat de ommegang nekt.

Voorbereidingen

“Ach, we waren al met heel wat voorbereidend werk gestart”, duidt comitévoorzitter Toon Beelaerts. “De uitnodigingen naar de figuranten waren verstuurd en de affiches waren al ontworpen. Gelukkig zijn ze nog niet gedrukt. Verder startte de aanpassing van de kledij voor verschillende figuranten, was de voorbereiding begonnen voor een nieuwe groep in de optocht en maakten we werk van nieuwe opschriftborden. Ook het onderhoud van de praalwagens werd opgestart.”

Speciale editie

Het had nochtans een speciale editie moeten worden. De 950ste verjaardag van de wurging van Godelieve ging extra aandacht krijgen. “Een feestelijke herdenking zal het dus niet worden. En ook al focussen we ons nu al op de editie van 11 juli 2021, toch zullen we die verjaardag volgende keer niet op dezelfde manier kunnen vieren. We gaan op zoek naar een alternatief om die speciale datum dit jaar toch eervol te herdenken."

Zelden afgelast

Het had overigens de 560ste keer moeten zijn dat de Godelieveprocessie werd gehouden. De laatste keer dat ommegang niet kon doorgaan, was in 2014. Toen was regenval de grote spelbreker. “In totaal werd de optocht een vijftiental keer afgelast door slecht weer, maar ook tijdens de twee wereldoorlogen moest ze worden opgeschort. De situatie is nu natuurlijk helemaal anders. Kijk, financieel houden we aan deze afgelasting geen kater over. Gelukkig maar. We hebben onze beslissing vrij snel kunnen nemen en heel wat kosten op voorhand kunnen vermijden.”

Andere activiteiten

Naast de Godelieveprocessie zelf stonden dit jaar nog andere activiteiten gepland. Zo had op 4 juli een huldeconcert moeten plaatsvinden, maar dat schuift nu op naar de periode oktober-november. Wat er met de fototentoonstelling moet gebeuren, die van 15 juni tot en met 15 augustus zou doorgaan, is nog niet duidelijk.