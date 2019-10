Frauderende brandstichter of slachtoffer van zijn ex? Man riskeert 4 jaar cel na 5 branden in zijn woning, maar ontkent Mathias Mariën

10 oktober 2019

12u44 2 Gistel Een 43-jarige man wordt verdacht van vijf brandstichtingen in zijn eigen woning in de Lindenhofstraat in Gistel. Volgens het Openbaar Ministerie wou Dominique D. de verzekering oplichten en veroorzaakte hij maandenlang een angstpsychose in de wijk. Hij riskeert nu 4 jaar cel. De man zelf ontkent en wijst naar zijn ex-vriendin als dader. “Waarom ik dan altijd zo kalm bleef als het brandde? Wat moest ik anders doen? Wenen?", zegt hij.

Vijf branden in vier maanden tijd in dezelfde woning: de Lindenhofstraat in Gistel was tussen 23 juni en 8 oktober 2017 een vast adres voor de plaatselijke hulpdiensten. Bewoner Dominique D. kwam al snel in het vizier als verdachte. Na de derde brand werd hij opgepakt en aangehouden, maar hij kwam enkele weken later weer vrij. Daarna brandde het tuinhuis uit en deelden de buren ook in de brokken. De eigenaar werd opnieuw opgepakt, maar meteen vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie is de conclusie duidelijk en stichtte Dominique D. tot vijf keer toe brand in zijn eigen woning. “Op die manier wou hij de verzekering oplichten”, aldus de procureur.

Het OM haalde tijdens het requisitoir verscheidene argumenten aan. “De woning was in de eerste plaats al oververzekerd. De beklaagde kocht het huis voor 160.000 euro, maar alles samen was het verzekerd voor een kleine 250.000 euro”, aldus de procureur. “De man zat volgens zijn eigen verklaringen en die van getuigen niet goed in zijn vel na een relatiebreuk. Er waren ook financiële problemen.”

Het dossier ademt verzekeringsfraude. De puzzel is compleet Procureur

De procureur schetste nadien de situatie bij de vijf verschillende branden.“Het dossier ademt verzekeringsfraude. De puzzel is compleet”, klonk het. “Ik vorder dan ook een effectieve celstraf van vier jaar." De buurvrouw van de beklaagde stelde zich tijdens de zitting burgerlijke partij en wees D. aan als dader. Ze vraagt 5.000 euro morele schadevergoeding. In de periode van de branden heerste er een angstpsychose in de wijk. Het ging zo ver dat buurtbewoners slapeloze nachten beleefden en een 6-jarig meisje tekeningen maakte van de branden. Ze durfde ook niet meer op haar kamer slapen, omdat die net naast de woning van de verdachte lag. Opvallend: volgens getuigen bleef D. steevast ijzig kalm toen hij de vlammen aan zijn huis zag en sprak hij zelf over de brandverzekering.

De beklaagde zelf wijst alle schuld van zich af. “In dit dossier draait het vooral om vermoedens en hypotheses. Een concreet bewijs tegen mijn cliënt is er niet”, pleitte meester Pieterjan Dens. “Een simpel voorbeeld: bij een van de branden was die man al meer dan zes uur zijn huis uit. Met welke brandvertrager zou dat lukken? Er ligt ook een attest voor van zijn werkgever, die stelt dat mijn cliënt tijdens die periode de hele tijd aanwezig was op zijn werk. Hij was ook niet de enige met de sleutels van het huis, zoals de procureur beweert. Minstens is er sprake van twijfel. Ik vraag dan ook de vrijspraak.”

Mannenstem roept ‘fuck’

Dominique D. wees tijdens eerder verhoor zijn ex-vriendin aan als dader. Volgens het Openbaar Ministerie is dat onderzocht en is die piste uitgesloten. Tijdens de laatste brand in oktober 2017 hoorde een buurvrouw ook duidelijk een mannenstem ‘fuck’ riepen in het huis vlak voor de brand werd opgemerkt. “Maar ik heb die branden nooit gesticht", nam D. als laatste het woord. “Natuurlijk vond ik het raar dat er tot vijf keer toe brand was, maar ik ben het blijven slikken.” De rechtbank doet uitspraak op 14 november.