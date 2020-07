Fluvius vernieuwt dit jaar nog ruim 220 openbare verlichtingspunten Timmy Van Assche

21 juli 2020

06u16 0 Gistel Nutsmaatschappij Fluvius maakte haar programma bekend om dit jaar verschillende lichtpunten in alle deelgemeenten aan te pakken.

In de gemeenteraad van november vorig jaar werd beslist om versneld duurzame ledlichtpunten in te schakelen voor openbare verlichting. “Het is de intentie van Fluvius om per jaar ongeveer een 200-tal lichtpunten aan te passen met een ledarmatuur”, zegt bevoegd schepen Geert Deschacht (Open Vld). “Deze armaturen zijn veel zuiniger en kunnen in een latere fase vanop afstand individueel geprogrammeerd worden. Zo kunnen we deze nieuwe ledverlichtingspunten dimmen of als volgverlichting instellen.”

Tegen 2030 moet deze zogenaamde ‘verledding’ voltooid zijn. Om dat te realiseren, nam Fluvius de openbare verlichting van Gistel over. De nutsmaatschappij heeft nu haar programma voor dit jaar bekendgemaakt. Concreet zullen in totaal 227 lichtpunten vernieuwd worden. In hoofdgemeente Gistel gaat het om de Burgemeester Alfred Ronsewijk met inbegrip van de Polderlaan, Segherslaan, Ronselaan en Van Oyelaan, de Groenedreef en Galgestraat. Voor deelgemeente Moere gaat het over de Langelysse en de wijk Pastoor Alfons Vanhee, de Molenstraat en Molenkotstraat. Snaaskerke ziet de openbare verlichting in de Sprookjeswijk vernieuwd worden, meer bepaald in de Kabouterstraat, Assepoesterstraat, Roodkapjesstraat, Sneeuwwitjesstraat, Tovenaarsstraat en Dwergenstraat. In Zevekote, tot slot, gaat het om de School, Pastoriestraat, Sperestraat en Leegstraat.