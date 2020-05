Flats en eengezinswoningen op historische site in Vaartstraat: “Typische uitzicht blijft bewaard” Timmy Van Assche

28 mei 2020

18u13 2 Gistel De voormalige graansilo en het aanpalende magazijn met trapgevel in de Vaartstraat 4 in Gistel krijgen een nieuwe bestemming. In deze industriegebouwen komen zes appartementen. Erachter staan ook twee eengezinswoningen gepland. “De ‘buitenschil’ van de gebouwen blijft: zo wordt een typisch zicht van Gistel voor lange tijd bewaard”, zegt schepen Aernoudt (N-VA). Rond halfweg 2022 is alles afgewerkt.

Het is een bekend zicht voor wie vanuit Oostende Gistel binnenrijdt. Even voorbij tegelbedrijf Boudolf en de bushalte, en ter hoogte van de parking op de hoek met de Kaaistraat, ligt een beeldbepalende site. Het gebouw maakt deel uit van een historisch, industrieel complex in de Vaartstraat.

Aan de basis van haar geschiedenis ligt de in 1980 gedempte Gistelvaart. Langs deze waterloop waren bedrijven gevestigd die onlosmakelijk met de geschiedenis van Gistel verbonden zijn, onder andere bouwstoffen Dewaele. Vandaag is Boudolf Tegels er nog altijd actief. De gebouwen die nu een herbestemming krijgen, zijn vandaag ingericht als graansilo’s van de firma Vandevelde.

In het gebouw komt een ruime centrale inkomhal. Deze geeft ook toegang tot een achter gelegen patio. Die staat tussen het hoofdgebouw en twee nieuwe eengezinswoningen gepland. Het torengedeelte van vijf verdiepingen en de aanpalende loods van twee verdiepingen worden door een circulatiekoker verbonden. Hierin worden een lift en traphal gecreëerd.

Geen enkel bezwaar

“Het vooronderzoek, van eerste conceptvoorstel tot de eigenlijke vergunningsaanvraag, duurde ongeveer een jaar. In dat jaar was er grondig overleg tussen de betrokken diensten, alle belanghebbenden en de bouwheer. Het resultaat was dat het schepencollege de vergunning zonder enige opmerking en bezwaar goedkeurde en gunde aan bouwfirma Demuynck Bouw uit Moorslede”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Aernoudt.

“Het project is een voorbeeld van hoe vakkennis en goed overleg tussen alle belanghebbende partijen tot een mooi resultaat leiden. Dit lange traject is ook een schoolvoorbeeld van modern projectmanagement in de bouw met als drijvende kracht Jessica Vandenbergh van Yess Vastgoed. Het is belangrijk om mee te geven dat de buitenschil van het complex wordt opgepoetst en vervolgens bewaard blijft. Ze behoudt Gistel een typisch uitzicht.”

Vanaf najaar

Voor de volledigheid: Yess Vastgoed uit Jabbeke begeleidde het volledige vergunningstraject en onderhandelingen met aanpalende eigenaars in opdracht van de firma Demuynck. Die laatste staat in voor de werf en eigenlijke bouw. Yess Vastgoed neemt de verkoop van alle woonsten op zich.

De eerste werken zouden in het najaar van start gaan, een voorzichtige schatting van de afwerking ligt rond halverwege 2022.