Firma komt weg zonder straf nadat 29-jarige werknemer val van 10 meter hoogte overleefde Siebe De Voogt

18 december 2019

13u17 12 Gistel Dakwerkbedrijf Alpha Roof uit Dentergem heeft de opschorting van straf gekregen na een zwaar arbeidsongeval van één van hun werknemers op een werf van Gistel. Sven Yde (29) uit Zulte overleefde vorig jaar een val van 10 meter hoogte. Zijn voormalige werkgever werd door de rechter schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd.

Het slachtoffer was op 13 november vorig jaar aan het werk op een werf langs de Konijnenboslaan in Gistel voor dakwerkbedrijf Alpha Roof. De firma uit Dentergem was al vier jaar z’n werkgever. Even na 9 uur liep het mis. Sven verloor om nog ongekende reden z’n evenwicht op het dak van de loods en maakte een zware val van tien meter. “Ik moet me in een reflex nog afgeduwd hebben tegen de gevel, want daar was nog een voetafdruk te zien”, deed de jongeman in deze krant zijn verhaal. “Op die manier belandde ik niet vlak op mijn rug, maar op m’n linkerzijde. Het feit dat ik sportief was en nog jong redde volgens de dokters mijn leven. Zij noemden het een wonder.”

Kritieke toestand

Sven werd met de mugheli overgevlogen naar het AZ Sint-Jan en verkeerde een tijdlang in kritieke toestand. Hij brak z’n twee polsen en verloor uiteindelijk ook z’n milt. Onderzoek na het arbeidsongeval wees uit dat op de werf in Gistel geen valbeveiliging aanwezig was. Het dakwerkbedrijf vroeg met succes de opschorting van straf. “Mijn cliënt doet vaak werken in onderaanneming”, pleitte hun advocate. “Normaal is contractueel vastgelegd dat de hoofdaannemer instaat voor het aanbrengen van de nodige valbeveiliging, maar in Gistel was net het omgekeerde het geval. Mijn cliënt stond er niet bij stil dat hij dit keer voor de beveiliging moest zorgen.”